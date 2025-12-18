На Камчатке объявили лавинную опасность

В региональном противолавинном центре сообщили, что циклон приблизится к берегам полуострова в ночь на 19 декабря

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке до 22 декабря. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском региональном противолавинном центре.

"В период с 18 по 22 декабря на Камчатке объявлен высокий уровень лавинной опасности", - сообщили в учреждении.

В связи с активными циклонами сеть природных парков "Вулканы Камчатки" закрывает для посещения природные парки "Налычево", "Вилючинский", "Южно-Камчатский", "Быстринский".

Циклон приблизится к берегам Камчатки в ночь на 19 декабря. Он принесет на полуостров снег и ветер.