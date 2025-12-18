Подростка оштрафовали на 40 тыс. рублей за несообщение о подготовке нападения на школу

ЕГОРЬЕВСК /Московская область/, 18 декабря. /ТАСС/. Егорьевский суд Московской области приговорил школьника за несообщение о подготовке нападения на гимназию к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Подмосковья.

"Егорьевский суд признал М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей. Однако в соответствии с ч. 8 ст. 302, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с истечением сроков давности уголовного преследования) он был освобожден от наказания", - сказано в сообщении.

Осужденный М. знал об участии своего друга С. в движения "Колумбайн" (признано в РФ террористическим и запрещенным) и о подготовке нападения 11 января 2024 года на Егорьевскую гимназию №10 с целью массового убийства. При этом М. умышленно не сообщил в правоохранительные органы об участии своего друга в террористической организации и о подготовке совершения преступления.