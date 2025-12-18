{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Оренбургской области пять человек пострадали в ДТП

Среди получивших травмы трое детей

ОРЕНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. В Шарлыкском районе Оренбургской области столкнулись три автомобиля, в аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"В результате ДТП годовалый пассажир и водитель автомобиля Renault Logan, пассажиры автомобиля Lada Vesta - годовалый мальчик, мальчик шести лет и 35-летняя женщина были доставлены в Шарлыкскую районную больницу с травмами различной степени тяжести. На момент ДТП все дети находились на заднем пассажирском сиденье в детских удерживающих устройствах", - сказано в сообщении.

По данным полиции, авария произошла на автомобильной дороге около села Кармалка Шарлыкского района. Сотрудники предварительно установили, что 27-летняя водитель автомобиля Renault Logan не выдержала необходимую дистанцию до впереди движущегося транспорта и допустила столкновение с автомобилем Haval. После автомобиль Renault Logan отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lada Vesta. После столкновения водитель автомобиля Lada Vesta допустил съезд с дороги в правый по ходу движения кювет. Сотрудники ОГИБДД Шарлыкского района проводят проверку по факту ДТП.

Теги
РоссияОренбургская область
Определение ВС РФ по спору о квартире Долиной. Сделка признана действительной
Определение ВС РФ по спору о квартире Долиной. Сделка признана действительной
Читать полностью