В Калининграде производителя игрушек осудили за мошенничество

КАЛИНИНГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Житель Калининградской области приговорен судом к пяти годам колонии за мошенничество при получении гранта на развитие производства детских игрушек. Ущерб превысил 63 млн рублей, говорится в сообщении областного суда.

"Судом установлено, что с декабря 2017-го до 2019 года К., осуществляя руководство ООО "Русские игрушки", <...> похитил 63 127 839,55 руб. из федерального бюджета. Эти денежные средства были предоставлены обществу Министерством промышленности и торговли России в качестве компенсации затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере производства детских игрушек. <...> Приговором Гурьевского районного суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Во время судебного расследования установлено, что на протяжении года бизнесмен предоставлял в государственные органы документы, содержащие ложные сведения о реализации им инвестпроекта по обновлению заводского оборудования, улучшении технологий и оптимизации процессов изготовления игрушек. При этом предприниматель исправно получал субсидии.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд, в частности, отнес наличие у бизнесмена трех малолетних детей, исключительно положительные характеристики, состояние здоровья, а также наличие на иждивении престарелой матери.

В доход федерального бюджета в счет возмещения причиненного ущерба взыскано 63,1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.