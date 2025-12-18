В Бурятии четыре человека пострадали в ДТП

УЛАН-УДЭ, 18 декабря. /ТАСС/. На трассе в Заиграевском районе Бурятии столкнулись два легковых автомобиля, четверо пострадали. Об этом сообщили в МВД по республике.

"По предварительным данным, около 14:00 (09:00 мск) произошло столкновение автомашин Toyota Ipsum и Honda Stream. Медицинская помощь потребовалась четверым участникам автоаварии", - сообщили в полиции.

Авария произошла между поселками Сосновый Бор и Звездный. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Бурятии из-за сильного снегопада наблюдается сложная дорожная обстановка. На проезжей части местами отмечаются снежные накаты, плохая видимость.