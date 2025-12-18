Pinterest оштрафовали на 6 млн рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мировой суд N 422 Таганского района Москвы назначил административный штраф в размере 6 млн рублей фотохостингу Pinterest за неисполнение предписаний Роскомнадзора об удалении запрещенной информации и невыполнение мониторинга интернет-сервиса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пинтерест Инк. (Pinterest Inc) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.-10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи), компании назначено административное наказание в виде штрафа в размере 6 млн рублей", - сказано в сообщении.