В Новосибирске уроженца Украины осудили за госизмену

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего уроженца Украины. Он признан виновным в государственной измене и приговорен к 13 годам лишения свободы, сообщила облпрокуратура.

Обвиняемый с целью оказания финансовой помощи Украине в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, сделал семь переводов на общую сумму более 39 тыс. рублей на нужды ВСУ.

"Суд назначил виновному 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на один год", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в доход государства конфискованы телефон и деньги в размере, соответствующем перечисленным на нужды ВСУ средствам. Также осужденный лишен госнаграды "За заслуги перед Отечеством" II степени.