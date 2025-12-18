В ДНР наемника из Великобритании приговорили к 13 годам

МАРИУПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил наемника из Великобритании Уильяма Дэвиса к 13 годам колонии. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), сообщили в прокуратуре ДНР.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дэвиса к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 30-летний наемник прибыл в украинский Тернополь в августе 2024 года. Заключил контракт с интернациональным легионом обороны Украины, прошел боевую подготовку и попал на передовую. Зимой 2024 года Дэвиса взяли в плен военные ВС РФ.