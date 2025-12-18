В США из-за шторма более 370 тыс. домов остаются без света

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Более 372 тыс. жилых и коммерческих построек в западных и центральных штатах США остаются без электричества из-за обрушившихся на регион в начале декабря шторма и ливней. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

По его информации, сильнее всего от шторма пострадал штат Колорадо в центральной части страны. Там с отключением электроэнергии столкнулись более 137 тыс. потребителей. За ним в списке следуют штаты Вашингтон и Орегон на западном побережье, где без света остаются около 85,9 тыс. и 45,2 тыс. потребителей соответственно. Массовые отключения наблюдаются также в штатах Монтана (43 тыс. построек) и Айдахо (36,5 тыс. построек).

Всего из-за проливных дождей в зоне наводнений могли оказаться более 9 млн жителей северо-западных штатов Айдахо, Вашингтон и Орегон. Как отмечали специалисты национального метеобюро США, эти территории столкнулись с эффектом атмосферной реки, когда огромные массы водяного пара из тропических и субтропических регионов приходят в более северные широты.

Часть жителей штата Вашингтон из-за сильных наводнений, вызванных проливными дождями, получила предписание начать эвакуацию. Телеканал ABC News предполагает, что она могла затронуть около 100 тыс. человек. Кроме того, в штат Вашингтон направлены порядка 300 бойцов Национальной гвардии для оказания помощи местным властям.