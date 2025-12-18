Бегавшего по путям в столичном метро мужчину арестовали на пять суток

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который пьяным спустился на пути на станции метро "Чистые пруды" в Москве, а потом побежал в тоннель. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, нарушитель арестован на пять суток.

"Установлено, что на станции "Чистые пруды" 23-летний приезжий из Кемеровской области спрыгнул на жесткий путь и побежал в тоннель в направлении станции "Красные ворота". Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене незамедлительно задержали нарушителя, имевшего признаки опьянения", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что у задержанного была обнаружена резаная рана руки, из-за чего его доставили в медицинское учреждение.

"Выяснилось, что незадолго до происшествия задержанный совершил аналогичный поступок на станции "Тургеневская". Там он также спрыгнул на железнодорожное полотно и был оперативно поднят на платформу благодаря своевременным действиям машиниста", - пояснили в главке.

Ранение руки молодой человек получил из-за разбитой им же стеклянной бутылки. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности). "Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - подытожили в пресс-службе.