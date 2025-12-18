На Сахалине военного осудили за уклонение от службы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военного, не явившегося на службу. Его приговорили к семи годам колонии и лишили государственной награды, сообщили в пресс-службе суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, К. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима. В соответствии со ст. 48 УК РФ военнослужащий лишен государственной награды - ордена Мужества", - говорится в сообщении.

Установлено, что 18 апреля 2025 года мужчина, желая временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы в период мобилизации, не явился в срок без уважительных причин в воинскую часть в Краснодарском крае. Вместо этого военный проводил время по своему усмотрению в Южно-Сахалинске, где и был задержан 5 августа военнослужащими военной комендатуры.

После оглашения приговора военнослужащий взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.