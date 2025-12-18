Экс-министра в Иркутске осудили за непредоставление жилья сиротам

ИРКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Иркутска лишил бывшего министра имущественных отношений Иркутской области права занимать должности на государственной службе на три года шесть месяцев за непредоставление жилья детям-сиротам. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Иркутской области.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд признал экс-чиновницу виновной в 13 преступлениях и назначил ей наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 3 года 6 месяцев", - сообщили в прокуратуре, не озвучив имя осужденной. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о бывшем министре имущественных отношений Иркутской области Марине Быргазовой.

По данным СУ СК России по региону, установлено, что женщина, занимая пост министра имущественных отношений Иркутской области, умышленно не обеспечила исполнение вступивших в силу судебных решений о необходимости предоставления жилья 13 детям-сиротам на территории региона. "Женщина, располагая бюджетными средствами, не приняла меры для реализации этих решений. В результате бездействия, несмотря на наличие исполнительных документов, было нарушено конституционное право на жилище, гарантированное статьей 40 Конституции Российской Федерации, в отношении вышеупомянутых лиц", - пояснили в СК.

В мае 2025 года Быргазова по решению суда была отстранена от занимаемой должности.