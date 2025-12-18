ФСБ показала видео задержания жителя Челябинской области по делу о госизмене

ТАСС, 18 декабря. УФСБ России по Челябинской области опубликовало кадры задержания и допроса местного жителя, которого подозревают в госизмене в пользу Укрианы.

По данным ФСБ, мужчина 1979 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами, по заданию Киева проводил разведку объектов транспортной инфраструктуры региона и должен был передать сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории области. На видео мужчина рассказал, что работал на железной дороге, где собирал сведения о военных поставках и перевозках. Он признал вину, раскаялся и призвал других не повторять его ошибки.

В отношении фигуранта заведено уголовное дело по ст. 275 УК России (госизмена). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.