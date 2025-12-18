В Саратовской области задержали подозреваемых в кражах из элитных коттеджей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции при участии бойцов Росгвардии задержали троих подозреваемых в краже из коттеджей в Саратовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Трое соучастников задержаны, причем двое из них - с поличным. На федеральной трассе полицейские остановили автомобиль, в котором находились не только подозреваемые, но и похищенное имущество, которое они планировали реализовать в столице. Мероприятия проводились при участии Росгвардии", - сказала она.

По словам Волк, двое фигурантов арестованы, их сообщник находится под домашним арестом.

"По имеющимся данным, трое злоумышленников тщательно планировали каждое противоправное деяние. Они следили за жильцами, используя различные технические средства наблюдения, в том числе приборы ночного видения, и таким образом определяли оптимальный временной отрезок для своих криминальных действий. Кроме того, сообщники изучали охранные системы и способы их быстрого отключения. Взломав стеклопакеты и заблокировав сигналы тревоги, они проникали в жилища. Забирали охотничье оружие, деньги, предметы роскоши, ювелирные изделия и часы премиальных брендов, а затем скрывались", - рассказала представитель ведомства.

По ее словам, однажды, оценив высокий риск попасть на камеры видеонаблюдения в элитном коттеджном поселке, злоумышленники решили воспользоваться особенностью расположения нужного им дома. Задний двор особняка выходил на речной залив. Ночью соучастники на катере причалили к берегу и проникли во двор. Из дома они вынесли тяжелый сейф и погрузили на садовую тележку, чтобы доставить до катера. Добравшись до укромного места, они распилили сейф и обнаружили в нем около 3 млн рублей.

"В другом случае от действий домушников пострадал домовладелец, увлекавшийся музыкой. У него была похищена уникальная коллекция виниловых пластинок", - рассказала Волк. Возбуждено три уголовных дела по статье о краже (ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ). Предварительное расследование продолжается.