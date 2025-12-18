Главу ЦУР Петербурга Никитину оставили в СИЗО

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной, обвиняемой в особо крупной растрате и легализации преступного дохода, на один месяц 14 суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Удовлетворено ходатайство следствия о продлении на один месяц 14 суток срока содержания под стражей в отношении Никитиной Елены Михайловны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и п. "а", "б " ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация организованной группой преступных денежных средств в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

В октябре Никитина была задержана в Санкт-Петербурге и доставлена в Москву, где с ней проводились следственные действия. Басманный суд Москвы заключил ее под стражу на два месяца.

Ранее Басманный районный суд Москвы избрал в отношении депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО "ГАТР"). Под домашний арест был отправлен президент АНО "Фонд культуры семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергей Кожокар. Заместитель гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Сергей Сыров и блогер Николай Камнев судом были арестованы. Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ст. 174 УК РФ (легализация) в зависимости от их предполагаемого участия.

Установлено, что в период с 2020 по 2021 год руководством агентства с представителем частного фонда были заключены договоры об информационном сопровождении организации в интернете. Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных в полном объеме обязательствах. Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписало их и перечислило денежные средства фонду в сумме 37,2 млн рублей. Похищенные деньги соучастники по фиктивным основаниям перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили.