Таможенники пресекли оборот 150 кг прегабалина из Восточной Азии

Стоимость вещества составила 45 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба ФТС России/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Таможенники пресекли канал контрабанды 150 кг прегабалина стоимостью 45 млн рублей из Восточной Азии, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Балтийской и Северо-Западной оперативной таможнями, а также Приволжским таможенным управлением пресекли канал контрабанды прегабалина из Восточной Азии. Из незаконного оборота изъято 150 кг запрещенного вещества, стоимость которого на "черном" рынке превышает 45 млн руб.", - говорится в сообщении.

Таможенники установили, что нелегальный груз в Санкт-Петербург был доставлен тремя партиями по 50 кг через страны СНГ под видом товаров народного потребления, включая одежду и бытовую технику. Прибывший в таре порошок хранили на арендованных складах в городе.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны получатель товара и организатор преступной схемы. При обыске у него в квартире обнаружены капсулы для фасовки прегабалина, которые планировали распространять по стране с помощью закладок и через интернет", - сообщили в ведомстве.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде сильнодействующих веществ. "Задержанные признали вину, им грозит лишение свободы на срок до 7 лет", - отметили в ФТС.