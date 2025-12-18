В Краснодаре осудили мужчину за попытку взорвать машину с родственниками

Ему назначили 12 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Краснодара признал виновным мужчину в покушении на убийство родственников с использованием самодельного взрывного устройства и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Собранные следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СК РФ по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему местному жителю. Он признан виновным в покушении на убийство двух лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Приговором осужденному назначено 12 лет лишения свободы", - говорится в официальном заявлении.

Преступление было совершено в феврале 2024 года. У мужчины был спор с родственниками из-за имущества. Он решил устроить взрыв, купил у неизвестного самодельное взрывное устройство и заложил его под днище автомобиля, на котором передвигался его родственник с женой. Однако они увидели все происходящее через камеры видеонаблюдения. Также мужчина поджег ворота их дома, ущерб превысил 106 тыс. рублей.

Как отметили в прокуратуре Краснодарского края, осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.