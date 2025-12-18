В Херсонской области мирный житель погиб при атаке ВСУ

Ранения получили еще шестеро за сутки

ГЕНИЧЕСК, 18 декабря. /ТАСС/. В Херсонской области один мирный житель погиб и еще шестеро получили ранения за сутки при атаках со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Вследствие обстрелов киевского режима погиб один мирный житель, шесть человек пострадали. В Новой Каховке погибла 72 летняя женщина, ранен 67-летний мужчина. Он госпитализирован в Каховскую ЦРБ. В Днепрянах пострадали 35 летняя женщина и 66 летний мужчина. Доставлены в ближайшие медучреждения", - написал он в своем Telegram-канале.

В Голой Пристани обстрел повредил административное здание, в городе были ранены трое мужчин 1988, 1994 и 1977 годов рождения, сейчас они проходят лечение в Скадовской ЦРБ.

Кроме того, по словам Сальдо, два украинских беспилотника ударили по жилому сектору в Геническе. Никто не пострадал.