В Белгородской области женщина пострадала при взрыве бытового газа

Предварительно, газ взорвался в частном доме в селе Драгунское

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Белгородской области/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Предварительно, бытовой газ взорвался в частном доме села Драгунское Белгородской области, пострадала 20-летняя женщина. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Следственным отделом по Белгородскому району СУ СК России по Белгородской области по факту хлопка бытового газа в частном домовладении проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, 17 декабря 2025 года в домовладении, расположенном на улице Рябиновая села Драгунское Белгородского района, ввиду неосторожного обращения с бытовыми газовыми приборами, произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадала 20-летняя женщина, которая находилась в помещении", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры региона, пострадавшая доставлена в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи, частный дом полностью разрушен.

Следователи и следователи-криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Также изъято поврежденное газовое оборудование. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, будет назначен необходимый комплекс судебных экспертиз.

В ходе проверки органы прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и безопасности при использовании газового оборудования. Работу правоохранительных органов координирует прокурор Белгородского района Александр Богатырев.