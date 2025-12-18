В Таганроге 10 многоквартирных домов остались без тепла

Причиной стала авария на теплотрассе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Подача тепла прекращена в двух детских садах и десяти многоквартирных домах в Таганроге Ростовской области из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщила в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

"Сегодня, к сожалению, снова произошел порыв на квартальном трубопроводе 325 мм по адресу ул. С. Лазо, 7/1. Временно прекращена подача тепла на дома: ул. С. Лазо, 7к1, 7, 9, 5, 3, 5/1, 5/3, 5/4, 1, 1/2, а также детские сады №52 и №59", - написала Камбулова.

По данным сервиса "Яндекс. Погода", в настоящее время температура воздуха в Таганроге составляет 1 градус тепла. Максимальная температура воздуха днем будет составлять 3 градуса выше ноля. Осадков не ожидается, ветер около 2,5 м/с.