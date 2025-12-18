В 12 регионах задержали 19 причастных к организации работы sim-боксов

Нелегальные каналы связи используются спецслужбами Украины для вовлечения в диверсионно-террористическую деятельность

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. ФСБ и МВД России в 12 регионах России задержали 19 человек, причастных к организации работы sim-боксов, которые используются спецслужбами Украины для вовлечения россиян в диверсионную деятельность. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ЦОС отметили, что в сентябре - октябре вскрыли и пресекли "функционирование нелегальных каналов связи", которые используются спецслужбами Украины для вовлечения россиян "в диверсионно-террористическую деятельность и ее координации", а также дистанционного мошенничества, массового распространения ложных террористических угроз и "совершения иных преступлений".

По данным ФСБ, в Санкт-Петербурге, Адыгее, Дагестане, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Рязанской, Самарской и Челябинской областях задержаны 19 граждан РФ, причастных к организации незаконного функционирования sim-боксов, пополнения балансов использовавшихся в них sim-карт, а также нелегального распространения абонентских номеров российских операторов связи и незаконного предоставления услуг по регистрации аккаунтов в интернете. "Изъяты более 40 sim-боксов, свыше 9 тыс. sim-карт и sim-чипов, использовавшихся в противоправной деятельности", - сообщили в ФСБ.

Задержанные осуществляли деятельность за денежное вознаграждение, которое получали от зарубежных кураторов, что подтверждают обнаруженные в изъятых средствах связи переписки.

В ФСБ отметили, что уголовные дела расследуются по вступившим в силу с 1 сентября 2025 года статьям УК РФ: 274.3 (незаконное использование абонентского терминала пропуска графика или виртуальной телефонной станции), 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации), 274.5 (организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети Интернет для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса). Эти статьи предусматривают наказание сроком до шести лет лишения свободы.