В Каменке-Днепровской при атаке БПЛА пострадал человек

ВСУ целенаправленно атаковали гуманитарный центр

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на здание Культурно-молодежного центра в Каменке-Днепровской, где в тот момент шла раздача гуманитарной помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В тот момент, когда в помещении муниципального бюджетного учреждения "Культурно-молодежный центр" Каменки-Днепровской производилась выдача гуманитарной помощи гражданскому населению - жителям города, социально незащищенным слоям населения, - противник осуществил атаку беспилотниками. Повреждены автомобили, выбиты стекла в здании. На данный момент известно об одном пострадавшем, получившем осколочные ранения, его состояние стабильное", - написал он.

Губернатор подчеркнул, что ВСУ целенаправленно атаковали гуманитарный центр, зная, что там нет военных объектов, а работают волонтеры.