В Херсонской области мужчину осудили за участие в вооруженном формировании

Его приговорили к восьми годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 18 декабря. /ТАСС/. Гражданин РФ в Херсонской области осужден на восемь лет лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

"Геническим районным судом вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному и расследованному УФСБ России по Херсонской области в отношении гражданина России 1977 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК России (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации)", - сказано в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, целями которого стали продовольственная, энергетическая и водная блокада Крыма со стороны украинской границы, нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - добавили в управлении.