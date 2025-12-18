Пострадавших при атаке ВСУ в Краснодарском крае перевели в краевую больницу

Им оказывают всю необходимую медпомощь

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины в Славянском районе Краснодарского края переведены в краевую клиническую больницу №1. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"По данным министерства здравоохранения региона, двое пострадавших при атаке БПЛА, ранее госпитализированных в Славянскую центральную районную больницу, 17 декабря были переведены в краевую клиническую больницу №1. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В результате атаки ВСУ в ночь на 17 декабря в Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. Обломки беспилотников повредили 39 домовладений. Кроме того, была приостановлена работа 21 детского сада и 3 школ в связи с отключением воды, электричества и тепла. Позже стало известно о том, что районные учреждения образования вернулись к штатной работе.