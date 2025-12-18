В Тобольске оштрафовали директора базы отдыха

Бизнесмена осудили за оказание небезопасных услуг

ТЮМЕНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Тобольский городской суд оштрафовал на 120 тыс. рублей директора базы отдыха "Сказка", где в декабре 2024 года хлоркой отравились 18 человек, в том числе 16 детей. Учитывая иски и компенсации, общая сумма взыскания составила 735 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"В Тобольске осужден предприниматель за оказание на базе отдыха "Сказка" небезопасных услуг. <...> Он признан виновным по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). <...> По искам прокурора в интересах потерпевших с предпринимателя взысканы компенсации морального вреда и штрафы за нарушение прав потребителей на общую сумму 735 тыс. рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа 120 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 21 декабря 2024 года 16 детей в возрасте от 9 до 11 лет, а также двое взрослых получили отравление хлором во время купания в бассейне на базе отдыха. Уточняется, что в результате прокурорского реагирования уволены управляющий базы и сотрудник, обслуживающий бассейн. Несмотря на возбуждение уголовного дела, в августе 2025 года в корпусе "Килиманджаро" базы отдыха "Сказка" вновь отравились 10 детей. По результатам рассмотрения представления прокуратуры, предприниматель изменил правила и установил запрет на посещение бассейнов для детей в возрасте до двух лет.