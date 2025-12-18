В Карелии перекрыли движение на трассе А-215 из-за опрокидывания лесовоза

Прицеп с грузом вынесло на полосу встречного движения, он опрокинулся на автомобиль Lada Largus

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 декабря. /ТАСС/. Движение временно перекрыто на участке автодороги А-215 в Карелии из-за аварии с участием лесовоза. Его прицеп опрокинулся на легковой автомобиль, водитель которого погиб, сообщили в Telegram-канале МВД региона.

"18 декабря около 10:00 мск на дороге А-215 Подъезд к городу Петрозаводску (94 км + 200 м) зафиксировано дорожно-транспортное происшествие <...>. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Движение на трассе перекрыто из-за опрокидывания груза", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель лесовоза не справился с управлением. Прицеп с грузом вынесло на полосу встречного движения, он опрокинулся на легковой автомобиль Lada Largus. Проводится проверка.