ТАСС: в Волгограде нашли часть останков расчлененной женщины

Их обнаружили в реке

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Часть останков 59-летней женщины, в убийстве и расчленении которой подозревается ее муж, обнаружена водолазами в реке в ходе поисковых работ в Волгограде. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Часть останков 59-летней женщины, предположительно расчлененной мужем, выловлена водолазами. Поиски продолжаются", - сообщили в правоохранительных органах.

Следственное управление СК РФ по региону накануне в Telegram-канале сообщало о задержании мужчины, который подозревается в убийстве в ходе ссоры своей жены. По данным следствия, чтобы скрыть преступления подозреваемый расчленил женщину и выбросил останки в Волгу, а также оставил на пустыре недалеко от одного из гаражных кооперативов. В отношении него возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).