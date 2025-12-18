Белгородскую область атаковали более 50 БПЛА ВСУ за сутки

В селе Замостье при атаке погиб один человек

БЕЛГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области за минувшие сутки с помощью более 50 беспилотников, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Чапаевский, селам Безымено, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Замостье, Мощеное, Новостроевка-Вторая и Пороз выпущено восемь боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесены удары 22 беспилотников, четыре из которых сбиты и подавлены. В селе Замостье в результате атак дронов на транспортные средства погиб один человек, еще четверо получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона пострадали шесть человек, среди них подросток. Пятнадцатилетняя девочка и трое взрослых госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение. Также повреждены восемь квартир в трех многоквартирных домах, социальный, два коммерческих объекта и шесть частных домов.

По Белгородскому округу ВСУ выпустили четыре БПЛА, пострадал водитель. По информации оперштаба, мужчина продолжает лечение амбулаторно, также повреждены частный дом, оборудование и корпус сельхозпредприятия.

Валуйский округ атакован с помощью восьми беспилотников, повреждены складское помещение и еще одно помещение на территории фермерского хозяйства. По Волоконовскому округу ударили шесть БПЛА, повреждены три частных дома. Населенные пункты Шебекинского округа атакованы с помощью четырех беспилотников, в результате детонации взрывного устройства ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, по оценке медиков, его состояние тяжелое, вся необходимая помощь оказывается. Также повреждены два частных дома, один многоквартирный дои и объект инфраструктуры.

По Краснояружскому округу ВСУ выпустили четыре БПЛА, по Борисовскому округу - три беспилотника самолетного типа, последствий нет.