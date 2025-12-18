Жителя Вологодской области осудили за участие в террористическом движении

Мужчину приговорили к 5,5 года колонии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Житель города Сокола Вологодской области приговорен к 5,5 года колонии за участие в террористической организации. Он нападал на граждан по заданию украинских кураторов, после чего выкладывал видео нападений в соцсетях, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Вологодской области.

"1-м Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Сокола Вологодской области 2007 года рождения, совершившего преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета)", - говорится в сообщении.

Следственным подразделением УФСБ установлено, что житель Сокола участвовал в деятельности радикального молодежного движения, которое придерживается идеологии неонацизма. Выполняя указания украинских кураторов, житель региона совершал нападения на граждан, а записи противоправных действий размещал в социальных сетях и мессенджере Telegram.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права администрировать интернет-ресурсы на два года.