В суд Екатеринбурга поступило дело Ирины Чемезовой

Бывшая жена экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова находится под домашним арестом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве бывшей жены экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирины Чемезовой поступило в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения, следует из картотеки суда.

"Чемезова Ирина Юрьевна. Регистрация поступившего дела: 17 декабря", - отмечается в базе инстанции.

Чемезова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Она находится под домашним арестом.

Кроме того, Чемезова привлекалась в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры с требованием обратить в доход РФ акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". В числе ответчиков по этому иску был также заявлен Чемезов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры.