Суд оставил в силе домашний арест Лерчек

Блогера обвиняют в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Редакция сайта ТАСС

Валерия Чекалина © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, по делу о выводе средств за рубеж. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Гуров.

"Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение Гагаринского суда Москвы о продлении домашнего ареста Валерии Чекалиной", - сказал адвокат.

Чекалина не признает вину в выводе средств. Ее бывший муж Артем Чекалин заявлял, что тоже не признает вину в выводе средств за рубеж, но считает себя виновным в неуплате налогов.

Валерия Чекалинa, Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей. Вишняк полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело выделено в отдельное производство.