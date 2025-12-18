Жителя Смоленска осудили на 15 лет за попытку диверсии на железной дороге

Мужчина признал свои намерения, пояснив, что руководствовался идеологическими мотивами, являясь противником СВО

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Житель Смоленска, пытавшийся совершить диверсию на Московской железной дороге по заданию украинской спецслужбы, приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает УФСБ по региону.

"2-й Западный окружной военный суд признал злоумышленника виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорил к 15 годам лишения свободы, из которых два года с отбыванием наказания в тюрьме, 13 лет - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в 2024 году мужчина связался с представителем организации, признанной на территории России террористической, и выразил готовность к сотрудничеству. В качестве задания он получил указание забрать из тайника механическое устройство, способное вызвать сход поезда с рельсов. Мужчина попытался установить приспособление на железнодорожном полотне, которое активно используется для грузовых, пассажирских и международных перевозок, но был задержан. Следственным отделом УФСБ в отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на диверсию, участии в деятельности террористической организации и государственной измене.

В УФСБ отметили, что в ходе оперативных мероприятий мужчина полностью признал свои намерения, пояснив, что руководствовался идеологическими мотивами, являясь противником специальной военной операции. В качестве вознаграждения украинская сторона обещала ему организовать выезд за границу.