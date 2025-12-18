ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Жителя Смоленска осудили на 15 лет за попытку диверсии на железной дороге

Мужчина признал свои намерения, пояснив, что руководствовался идеологическими мотивами, являясь противником СВО
Редакция сайта ТАСС
10:04

СМОЛЕНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Житель Смоленска, пытавшийся совершить диверсию на Московской железной дороге по заданию украинской спецслужбы, приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает УФСБ по региону.

"2-й Западный окружной военный суд признал злоумышленника виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорил к 15 годам лишения свободы, из которых два года с отбыванием наказания в тюрьме, 13 лет - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в 2024 году мужчина связался с представителем организации, признанной на территории России террористической, и выразил готовность к сотрудничеству. В качестве задания он получил указание забрать из тайника механическое устройство, способное вызвать сход поезда с рельсов. Мужчина попытался установить приспособление на железнодорожном полотне, которое активно используется для грузовых, пассажирских и международных перевозок, но был задержан. Следственным отделом УФСБ в отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на диверсию, участии в деятельности террористической организации и государственной измене.

В УФСБ отметили, что в ходе оперативных мероприятий мужчина полностью признал свои намерения, пояснив, что руководствовался идеологическими мотивами, являясь противником специальной военной операции. В качестве вознаграждения украинская сторона обещала ему организовать выезд за границу. 

РоссияСмоленская область