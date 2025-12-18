Арочный ангар в Нижневартовске полностью уничтожен при пожаре

Никто не пострадал

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 декабря. /ТАСС/. Спасатели полностью ликвидировали пожар в арочном ангаре в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа на площади около 360 кв. м. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Здание полностью уничтожено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

"Полная ликвидация последствий пожара (разбор, проливка конструкций) завершена в 12:52 [10:52 мск]. В результате пожара строение уничтожено полностью", - сказано в сообщении.

Пожар произошел на складе на Индустриальной улице, в 08:17 (06:17 мск) он был локализован на площади порядка 360 кв. м. К работам привлекались 38 человек личного состава МЧС и 8 единиц техники.