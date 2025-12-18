Жителя Владимирской области подозревают в финансировании терроризма

Заведено уголовное дело о госизмене

ВЛАДИМИР, 18 декабря. /ТАСС/ Уголовное дело завели в отношении жителя Владимирской области, которого подозревают в переводе средств членам террористической организации, в том числе на ведение диверсионной деятельности на территории РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"УФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя Владимирской области 1990 года рождения, причастного к государственной измене. По версии следствия, в декабре 2024 года фигурант, разделяя идеологию одной из запрещенных в РФ террористических организаций, и являясь подписчиком ее Telegram-канала, перевел денежные средства в форме криптовалюты на указанный в чат-боте криптокошелек сообщества, осуществляющего сбор денежных средств на приобретение специальной техники, вооружения, боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и средств поражения к ним для последующего использования в боевых действиях в зоне СВО и приграничных территориях против Вооруженных сил России, а также для ведения диверсионной деятельности на территории РФ", - говорится в сообщении.

Таким образом, обвиняемый совершил государственную измену, то есть оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Отмечается, что злоумышленник задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На основании переданных результатов ОРД следственным отделением УФСБ России по Владимирской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).