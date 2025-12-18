На Урале в ДТП с автобусом погибли два человека

Еще один пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли и один пострадал в результате массового ДТП с участием легковых автомобилей и междугороднего автобуса на трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск в Свердловской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Exeed, а также с попутно двигавшимся автобусом Yutong маршрута № 523 "Буланаш - Екатеринбург".

"В результате массового столкновения пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero и водитель автомобиля Exeed погибли до приезда бригады СМП, пассажир Exeed получил телесные повреждения, с которыми доставлен в лечебную организацию для оказания помощи медиками. Известно, что в момент ДТП в автобусе находилось 18 пассажиров, пострадавших среди них нет", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства происшествия.