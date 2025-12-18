Охранника школы Екатеринбурга арестовали по делу о домогательствах к подросткам

По данным местных СМИ, мужчина угощал учениц конфетами и трогал их через одежду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу охраннику одной из школ Екатеринбурга, обвиняемому в домогательствах к несовершеннолетним ученицам. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мужчины, обвиняемого по п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, по 15 февраля 2026 года", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о том, арестован ли охранник школы №151 по делу о домогательствах к ученицам.

По данным местных СМИ, мужчина угощал учениц конфетами и трогал их через одежду, на него пожаловались две третьеклассницы.