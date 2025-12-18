На Урале арестовали еще одного блогера

Алексея Соколова обвиняют в освоении грантов от признанных нежелательными на территории России иностранных организаций

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2026 года екатеринбургскому адвокату и блогеру Алексею Соколову, обвиняемому в освоении грантов от признанных нежелательными на территории РФ иностранных организаций. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения защитнику Алексею Соколову. <...> Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу по 15 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.

16 декабря, как сообщили ТАСС в оперативных службах, у Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова прошли обыски в рамках уголовных дел, возбужденных по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации). Правоохранители считают, что злоумышленники осваивали грантовые средства от признанных нежелательными на территории РФ Норвежского Хельсинкского комитета (Norwegian Helsinki Committee) и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy) под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы.

17 декабря суд в Екатеринбурге арестовал Захарову и Качанова до 15 февраля 2026 года.