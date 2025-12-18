Участникам браконьерской ОПГ в Волгограде назначили до 5,5 года колонии

Также суд сохранил арест, наложенный на имущество и денежные средства на сумму более 6 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Суд в Волгограде вынес приговор по делу об организации браконьерской добычи и продажи краснокнижных рыб и черной икры. Участники преступной группы получили реальные сроки лишения свободы - от 5 до 5,5 года, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ РФ по региону.

"Межэтническая группа из числа жителей Волгоградской и Астраханской областей, не имея лицензии, организовала нелегальный канал поступления черной икры и рыбы осетровых видов, занесенных в Красную книгу. <...> В 2023 году члены ОПГ задержаны с поличным в ходе спецоперации. При задержании и во время обысков из незаконного оборота изъяты 40 банок черной икры белуги и осетра, изготовленные кустарным способом; около полтонны рыбы осетровых видов, 650 браконьерских орудий лова, 5 моторных лодок, а также 2,7 млн рублей, полученные браконьерами от незаконной реализации биоресурсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая стоимость изъятого превысила 15 млн рублей.

Участники группы признаны судом виновными по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча биологических ресурсов). Пяти членам преступной группы назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, двум - пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, судом сохранен арест, наложенный на имущество и денежные средства на сумму более 6 млн рублей.