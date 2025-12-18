Жителя Сочи осудили за сотрудничество с СБУ по разведке прибрежных территорий

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал виновным в госизмене жителя Сочи, согласившегося сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ) и оказывать услуги по разведке прибрежных территорий Черного моря, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). С учетом всех обстоятельств совершенного преступления, а также состояния здоровья подсудимого судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В июне 2023 года он инициативно связался с представителями СБУ, согласился на конфиденциальное сотрудничество по оказанию услуг технической и визуальной разведки прибрежных территорий Черного моря. Он собирал и передавал данные для использования их против безопасности РФ.