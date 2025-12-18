В Бурятии четыре человека пострадали в ДТП

Травмы получили в том числе двое детей

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 18 декабря. /ТАСС/. В Прибайкальском районе Бурятии две легковые машины столкнулись на федеральной трассе "Байкал". Четверо пострадали, в том числе двое детей, сообщили в прокуратуре республики.

"В районе села Мостовка водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault, в котором находились несовершеннолетние шести и 12 лет. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе два ребенка. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

В Бурятии из-за сильного снегопада наблюдается сложная дорожная обстановка. На проезжей части местами отмечаются снежные накаты, водители сообщают о плохой видимости.