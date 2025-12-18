Дрон ВСУ пытался атаковать Гладкова во время общения с жителями
11:40
БЕЛГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попытке беспилотника Вооруженных сил Украины атаковать его во время рабочей поездки по Грайворонскому округу.
"В Грайвороне, пока стояли, разговаривали с жителями, началась стрельба. Стреляли из стрелкового оружия. Поняли, что в нашу сторону летит дрон. Произошла детонация", - написал он в Telegram-канале.
Гладков отметил, что в результате атаки беспилотника загорелся автомобиль, никто не пострадал, машину потушили. Ремонт и выплата компенсации владельцам автомобиля на контроле у главы округа Дмитрия Панкова.