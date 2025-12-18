В Ростовской области двое раненных при атаке БПЛА остаются в тяжелом состоянии

Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, отметил губернатор региона Юрий Слюсарь

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате ночной атаки БПЛА на Батайск и Ростов-на-Дону находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Читайте также

Погибшие в Ростове-на-Дону и Батайске. Последствия атаки БПЛА

"Сегодня была трудная ночь. В Ростове и Батайске погибли люди - три человека. Восемь пострадали, двое из них в очень тяжелом состоянии", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Слюсаря, в пострадавших районах городов, где был введен режим ЧС, созданы оперативные штабы, проводятся обходы для оценки ущерба. Руководителям муниципалитетов поручено оперативно обеспечить временным жильем тех, у кого разрушены дома.

"Пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Муниципалитетам поручено в первую очередь закрыть тепловой контур в поврежденном жилье, зимой это важно. Деньги выделим из резервного фонда", - добавил губернатор.