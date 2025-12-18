Полиция задержала курьера мошенников, похитивших у москвички почти 22 млн рублей

Женщине заявили, что злоумышленники якобы завладели доступом к ее кабинету на государственном портале и оформили доверенность от ее имени на неизвестного мужчину

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Москве/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве курьера дистанционных мошенников, которые похитили у 56-летней женщины почти 22 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска <...> на Мичуринском проспекте был задержан один из подозреваемых - 26-летний житель Кемерова. По версии следствия, за денежное вознаграждение он получил от потерпевшей часть от общей похищенной суммы в размере 15 млн рублей, после чего передал их соучастникам", - сказал он.

Васенин рассказал, что мошенники позвонили 56-летней москвичке под видом работников госорганов. Они заявили женщине, что злоумышленники завладели доступом к ее личному кабинету на государственном портале и оформили доверенность от ее имени на неизвестного мужчину. Затем аферисты сообщили женщине, что под ее данными зарегистрированы несколько заявок на получение кредитов, и убедили, что их можно аннулировать, если передать их представителям заявленные к выдаче суммы.

"Находясь под влиянием злоумышленников, потерпевшая обналичила деньги на счете, а также самостоятельно получила в банке два займа и взяла в долг деньги у знакомого, после чего передала в Песчаном переулке незнакомцам в общей сложности более 21,5 млн рублей", - сказал начальник пресс-службы.

В дальнейшем под предлогом декларирования аферисты уговорили женщину продать хранившиеся дома 2 коллекционных монеты из золота и серебра, после чего она направилась в комиссионные магазины, где получила за них 857 тысяч рублей. Вырученные деньги гражданка также передала неизвестному мужчине. Полицейские установили местонахождение одной из коллекционных монет. В настоящее время она изъята.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Задержанный арестован.