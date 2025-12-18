В Туле осудили 24 человека по делу о подпольных казино

Сумма незаконного дохода превысила 30 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 18 декабря. /ТАСС/. Суд в Туле вынес обвинительный приговор 24 фигурантам дела о проведении азартных игр и создании преступного сообщества, сумма незаконного дохода превысила 30 млн рублей. Им определены сроки заключения от семи лет трех месяцев до 13 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Государственный обвинитель прокуратуры Зареченского района г. Тулы поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 24 жителей разных регионов страны. <...> Суд приговорил виновных к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 7 лет 3 месяцев до 13 лет", - говорится в сообщении.

Они признаны виновными по ч. 1, 2 ст. 210 (организация преступного сообщества, участие в нем) и ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Отбывать наказание злоумышленники будут в колониях общего и строгого режима, а также условно, добавили в пресс-службе.

Установлено, что жители Москвы, Тамбова и Тульской области с 2020 по 2022 годы организовали преступное сообщество и сеть игорных клубов. В указанный период за незаконную организацию и проведение азартных игр на территории Тульской области соучастники получили доход в размере свыше 30 млн рублей. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тульской области.