В Забайкалье на федеральной трассе столкнулись три большегруза

Из людей никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 18 декабря. /ТАСС/. В Петровск-Забайкальском округе Забайкальского края три большегрузных автомобиля столкнулись на федеральной трассе "Байкал". Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Южный Байкал".

"На участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" (км 703), наблюдается автомобильный затор из-за столкновения трех большегрузных автомобилей. На месте происшествия работают специалисты дорожной службы и сотрудники ГИБДД, задействовано 9 единиц спецтехники для ликвидации последствий аварии", - говорится в сообщении.

По предварительным данным Госавтоинспекции Забайкальского края, в аварии был причинен материальный ущерб, из людей никто не пострадал.

Отмечается, что 18 декабря по всей сети автодорог, находящихся под управлением ФКУ Упрдор "Южный Байкал", наблюдаются сложные погодные условия: сильный снегопад и ограниченная видимость. Эти условия сохранятся до вечера 19 декабря.