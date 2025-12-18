ТАСС: в деле экс-замглавы Химок может появиться эпизод о хищении денег у УК

Дмитрия Кайгородова обвиняют в особо крупном мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Новый эпизод может появиться в деле бывшего замглавы Химок Дмитрия Кайгородова, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве в сфере ЖКХ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящий момент в производстве следственного отдела находится уголовное дело, по которому в ближайшее время будет принято решение в отношении процессуального статуса Кайгородова. Есть данные, дающие основания полагать, что он может быть причастен к хищению средств управляющей компании, которая работала в Химках", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что арест Кайгородова связан с уголовным делом о мошенничестве при выполнении контрактов с муниципальным предприятием "ЖКХ Чеховского района". По версии следствия, руководители муниципального предприятия "ЖКХ Чеховского района" в 2022 году составили ложные отчеты о выполненных работах, связанных с реконструкцией и модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, которые затем были направлены в правительство Московской области. Помимо этого, обвиняемые были уличены в хищении порядка двух миллионов рублей у муниципального предприятия в процессе исполнения контрактов на модернизацию котельных. Кайгородов работал в администрации Химок в 2019-2022 годах.

Тем временем в деле появился новый фигурант - бывший заместитель главы подмосковного Чехова Евгений Акуличев, который курировал в городе вопросы, связанные с ЖКХ. Он сотрудничает со следствием и отправлен под домашний арест.