Уроженку Бишкека приговорили к 15 годам за госизмену

Женщина хотела передать ВСУ данные о местонахождении добровольцев и силовиков в одном из районов Курской области

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Уроженка Бишкека осуждена на 15 лет колонии за государственную измену. Женщина хотела передать ВСУ данные о местонахождении добровольцев и силовиков в одном из районов Курской области, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Согласно данным пресс-службы, женщина была против проведения специальной военной операции на территории Украины. В августе 2024 года она работала охранницей на территории одного из зданий в Дмитриевском районе Курской области. Узнав о том, что в этом месте разместят сотрудников, оказывающих помощь МВД, а также добровольцев, подсудимая захотела передать сведения об этом Министерству обороны Украины. Ведомство ей так и не ответило, а через несколько дней женщина передала информацию сотруднику ФСБ, думая, что это представитель ВСУ.

"Согласно предъявленному обвинению, 56-летняя уроженка г. Бишкека Людмила Титова, проживающая на территории Дмитриевского района Курской области, в период с 13 по 22 августа 2024 года совершила государственную измену, т. е. оказание гражданином РФ иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. <…> Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в ИК общего режима со штрафом 300 тыс. руб. в доход государства, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Также у женщины изъяли телефон, с которого осужденная передавала сведения. Отмечается, что в судебном заседании подсудимая вину признала частично.