ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Прокуратура добилась изменения основания увольнения главы округа на Урале

Будучи в должности, Иван Карташов не выполнил обязанности по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
Редакция сайта ТАСС
13:22

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд изменил формулировку основания прекращения полномочий главы Режевского округа Ивана Карташова на "в связи с утратой доверия" вместо "по собственному желанию" из-за нарушения антикоррупционных норм, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"По делу принято новое [решение]: полномочия Ивана Карташова прекращены досрочно в связи с утратой доверия за неисполнение обязанностей, установленных федеральными законами "О противодействии коррупции" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Таким образом, формальная отставка по собственному желанию заменена на дисциплинарную меру, связанную с нарушением антикоррупционных норм", - сказано в сообщении.

В суде уточнили, что, будучи в должности, бывший глава округа не выполнил обязанности по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Карташов покинул должность главы округа весной 2025 года по собственному желанию. На смене причины отставки настаивала прокуратура. 

РоссияСвердловская область