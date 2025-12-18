Прокуратура добилась изменения основания увольнения главы округа на Урале

Будучи в должности, Иван Карташов не выполнил обязанности по предотвращению или урегулированию конфликта интересов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд изменил формулировку основания прекращения полномочий главы Режевского округа Ивана Карташова на "в связи с утратой доверия" вместо "по собственному желанию" из-за нарушения антикоррупционных норм, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"По делу принято новое [решение]: полномочия Ивана Карташова прекращены досрочно в связи с утратой доверия за неисполнение обязанностей, установленных федеральными законами "О противодействии коррупции" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Таким образом, формальная отставка по собственному желанию заменена на дисциплинарную меру, связанную с нарушением антикоррупционных норм", - сказано в сообщении.

В суде уточнили, что, будучи в должности, бывший глава округа не выполнил обязанности по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Карташов покинул должность главы округа весной 2025 года по собственному желанию. На смене причины отставки настаивала прокуратура.