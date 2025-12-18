Жителей Башкирии приговорили к колонии за похищение человека

Еще одной подсудимой назначили штраф в 50 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

УФА, 18 декабря. /ТАСС/. Суд в Башкирии приговорил двух жителей республики к лишению свободы на сроки 7,5 и 6 лет за незаконное проникновение в жилище и похищение человека, еще одна подсудимая по делу приговорена к штрафу в 50 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"Вынесен приговор за незаконное проникновение в жилище, похищение человека и причинение вреда здоровью. Приговором суда двум подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев и 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а третьей подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Принадлежащий одному из подсудимых автомобиль Honda Step WGN конфисковали в доход государства.

Суд установил, что потерпевший повредил мопед подростка и пообещал возместить ущерб. Мать подростка вместе с братом и его другом незаконно проникли в квартиру, где, предположительно, находился потерпевший, но не обнаружили его там. "Далее двое подсудимых похитили потерпевшего, вывезли в безлюдное место, где нанесли удары, причинив легкий вред здоровью", - отметили в ведомстве.

В судебном заседании трое подсудимых частично признали вину, раскаялись, двое принесли извинения и частично возместили ущерб.