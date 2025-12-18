В Волгограде арестовали директора фирмы, подозреваемого в стрельбе по сотруднику

Мужчину заключили под стражу на два месяца

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Красноармейский районный суд Волгограда арестовал на два месяца 58-летнего ранее судимого директора фирмы, подозреваемого в стрельбе в сотрудника и его знакомого. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Красноармейским районным судом Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 февраля 2026 года", - сказали в пресс-службе.

В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Главное управление МВД России по региону сообщило накануне о задержании мужчины по подозрению в стрельбе в двух человек. По данным следствия, 33-летний работник пришел с 30-летним приятелем, чтобы потребовать зарплату за несколько дней работы. Работодатель, отказавшийся от выплаты, в ходе конфликта попытался задавить мужчин на машине, после чего произвел несколько выстрелов из ружья в их сторону, когда они убегали. Потерпевшие получили множественные огнестрельные дробовые раны бедер и голеней.